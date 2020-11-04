Логирование запросов к сервису Translate и отображение их в детализации

Для наглядности и понимания за что платятся деньги, предлагаю реализовать логирование запросов и отображать историю запросов на сервисе. Также реализовать подсчет кол-ва символов (за что и платим) в каждом запросе. То есть обычная табличка или список с параметрами: date | ip | browser | symbol_count Хранить можно в течении 2-х месяцев и более, чтобы можно было сравнивать и выявлять проблемы. Также реализовать возможность скачивания логов.