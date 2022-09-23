Поддержка графического редактора DRAW.io

В Бизнес/Системной Аналитике есть потребность в постоянном редактировании графических схем процессов. Активно используется бесплатный сервис Draw.io, Ранее использовали его при работе в Atlassian Confleunce. После новогодних праздников, полностью отказались от данного продукта в пользу сотрудничества с Вами и адаптируем функционал Яндекс Cloud под наши Бизнес задачи, но функционал с отрисовкой Бизнес/Системной аналитики в полной мере пока не получается реализовать из-за отсутствия полноценных графических возможностей Yandex Wiki. Без данного сервиса, затрачивается много времени для загрузки актуальной схемы или изменения документации. На данный момент механика такая: 1. Создан отдельный диск в Google с поддержкой плагина Draw.io, в котором хранятся схемы 2. Рисуется схема 3. Экспортируется в виде картинки в Яндекс Wiki 4. Прикрепляется ссылка для доступа к редактированию в Draw.io на Google drive. Как хотим видеть: 1. В режиме редактирования страницы в свободной строке добавляется функция "Создать схему Draw.io" 2. Появляется Frame с Draw.io 3. При нажатии на который открывается картинка для просмотра и кнопка "Редактировать" 4. При нажатии на кнопку "Редактировать" открывается плагин "Draw.io" 5. Рисуется схема 6. При сохранении на странице в Яндекс Wiki отображается актуальная схема подтянутая из Draw.io