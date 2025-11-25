Регистрация открыта
Yandex SpeechSense: 11 шаблонов для поиска инсайтов в вашем бизнесе
9 декабря 2025 г. в 12:00Online
О мероприятии
На вебинаре вы получите готовые инструменты, которые помогут анализировать голосовые и текстовые коммуникации с клиентами, чтобы найти боли, точки роста, лучшие практики и другие инсайты для масштабирования бизнеса.
Увидимся онлайн 9 декабря в 12:00.
Обсудим:
- сервис SpeechSense: основные инструменты и задачи, для которых они могут быть полезны;
- стандартные шаблоны и как эффективно использовать их для поиска инсайтов;
- новую функциональность AI-ассистента и какие потребности бизнеса она может закрыть;
- быстрый старт в SpeechSense: с чего начать и как получить грант в размере 4000 рублей для новых пользователей;
- ваши вопросы о сервисе.
Вебинар будет полезен:
- генеральным и коммерческим директорам;
- руководителям отделов продаж и маркетинга, служб пользовательского опыта и клиентской поддержки;
- техническим директорам, директорам и руководителям по продуктам;
- менеджерам контроля качества и клиентской поддержки, проектов и тимлидам внедрения передовых ML&AI-технологий.