Связаться с намиПодключиться
Регистрация открыта

Yandex SpeechSense: 11 шаблонов для поиска инсайтов в вашем бизнесе

9 декабря 2025 г. в 12:00Online
Регистрация

О мероприятии

На вебинаре вы получите готовые инструменты, которые помогут анализировать голосовые и текстовые коммуникации с клиентами, чтобы найти боли, точки роста, лучшие практики и другие инсайты для масштабирования бизнеса.

Увидимся онлайн 9 декабря в 12:00.

Обсудим:

  • сервис SpeechSense: основные инструменты и задачи, для которых они могут быть полезны;
  • стандартные шаблоны и как эффективно использовать их для поиска инсайтов;
  • новую функциональность AI-ассистента и какие потребности бизнеса она может закрыть;
  • быстрый старт в SpeechSense: с чего начать и как получить грант в размере 4000 рублей для новых пользователей;
  • ваши вопросы о сервисе.

Вебинар будет полезен:

  • генеральным и коммерческим директорам;
  • руководителям отделов продаж и маркетинга, служб пользовательского опыта и клиентской поддержки;
  • техническим директорам, директорам и руководителям по продуктам;
  • менеджерам контроля качества и клиентской поддержки, проектов и тимлидам внедрения передовых ML&AI-технологий.

Принять участие

Для регистрации на мероприятие нужно авторизоваться на Яндексе

Авторизация