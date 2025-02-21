Cloud Backup API, gRPC: BackupService
A set of methods for managing backups.
Methods
|
Method
|
Description
|
List backups using filters.
|
List archives that holds backups for specified folder or
|
ListFiles of the backup.
|
Get backup by its id.
|
Start recovery process of specified backup to specific Compute Cloud instance.
|
StartFilesRecovery runs recovery process of selected files to specific Compute Cloud instance.
|
Delete specific backup.
|
Delete specific archive.