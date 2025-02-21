Связаться с намиПодключиться

Cloud Backup API, gRPC: BackupService

Статья создана
Улучшена
Обновлена 21 февраля 2025 г.

A set of methods for managing backups.

Methods

Method

Description

List

List backups using filters.

ListArchives

List archives that holds backups for specified folder or

ListFiles

ListFiles of the backup.

Get

Get backup by its id.

StartRecovery

Start recovery process of specified backup to specific Compute Cloud instance.

StartFilesRecovery

StartFilesRecovery runs recovery process of selected files to specific Compute Cloud instance.

Delete

Delete specific backup.

DeleteArchive

Delete specific archive.
Предыдущая
Overview
Следующая
List