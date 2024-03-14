Как Яндекс Магистрали создали Cloud‑Native‑сервис и кратно снизили time‑to‑market

Яндекс Магистрали — сервис Яндекс Доставки, который позволяет любому бизнесу оптимизировать процессы транспортной логистики, сокращать расходы напрямую за счёт торгов и дополнительных сервисов, а также экономить ресурсы на транспортировке грузов.

Яндекс Магистрали — это единая платформа для организации грузоперевозок между городами и внутри города, которая помогает грузовладельцам, перевозчикам, экспедиторам координировать все этапы перевозки: работу с грузоперевозчиками, поиск новых исполнителей, мониторинг заказа и многое другое.

Задачи в области транспортной логистики разнообразны, и для их решения существует множество подходов. Команда Яндекс Магистралей хотела разработать универсальный сервис, который позволит успешно решать логистические задачи любого типа и сложности. Для этого требуется активно исследовать рынок, ставить эксперименты и быстро проверять гипотезы.

Классический принцип разработки продуктов, принятый на тот момент в компании, не подходил для решения задачи. Каждый продукт или новая функциональность проходили многомесячный цикл разработки. В результате, если в начале пути была допущена ошибка, она перечёркивала все усилия. Поэтому не было гарантии, что команда сможет реализовать функции продукта в разумный срок, а значит, что они будут актуальны на момент релиза.

Команда поставила задачу снизить time‑to‑market при тестировании новых гипотез и функциональности сервиса. Нужно было ускорить процессы запуска и при этом не расширять штат.

Тогда команда начала искать технологии для размещения слоя бизнес‑логики и данных.

Когда всё кричит в пользу serverless‑технологий