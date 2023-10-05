Анализ киберспортивной Big Data: опыт GameSport в Yandex Cloud

GameSport предоставляет киберспортивной аудитории, профессиональным игрокам и тренерам цифровую платформу расширенной аналитики по соответствующим соревнованиям. В штате GameSport — более 50 экспертов в области аналитики данных. Компания имеет лицензию СМИ и активно развивает собственный киберспортивный портал, организует состязания и турниры. На сегодняшний день общее число зарегистрированных на платформе пользователей превышает 2 000 000 человек.

GameSport непрерывно анализирует Big Data с помощью технологий машинного обучения и вручную, при этом большая часть данных анализируется в режиме реального времени.

Модели машинного обучения дополняются и улучшаются, одновременно растёт экспертиза команды и объём анализируемых данных. Кроме того, с расширением аудитории портала gamesport.com увеличивается сложность администрирования, возрастают требования к безопасности данных и отказоустойчивости инфраструктуры.

Компания размещала продукты на своих физических серверах, но по мере развития бизнеса стало понятно, что использование исключительно собственных мощностей — это слабое место, из‑за которого сдерживается масштабирование портала. В один момент GameSport столкнулся с тем, что возможности физических серверов были исчерпаны. Компания решила ускорить работу и увеличить стабильность платформы. Так GameSport решил перенести портал в облако, чтобы масштабировать ресурсы без ограничений, расширения экспертизы или численности своей команды.

GameSport выбирал российского облачного партнера — надёжную компанию с наличием сервисов для быстрой обработки и хранения аналитики real‑time.

После изучения рынка облачных услуг GameSport начал сотрудничать с Yandex Cloud. ЦОДы платформы располагаются в Центральной России с прямыми точками входа по всей территории страны. Это позволяет уменьшить время ответа сервера и достичь максимально возможной скорости обмена данными.

Кроме того, набор сервисов платформы данных для аналитики в реальном времени хорошо подходил под задачи компании.