Как нейросети помогают врачам выявлять редкую патологию spina bifida при беременности

«Большинство людей знают о таких диагнозах, как синдром Дауна, ДЦП, РАС и СМА, но диагноз spina bifida малоизвестен даже среди врачей. Они иногда настаивают на прерывании беременности, не зная о современных методах лечения, таких как внутриутробная операция. Среди подопечных фонда есть мастера спорта, чемпионы России, Европы и мира, а также призёры Паралимпийских игр. Общество должно знать, что такой диагноз — не приговор. Современная медицина позволяет людям с врождённой патологией спинного мозга жить счастливо и полноценно».

Роль НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова в диагностике и лечении заболевания

Центр выполняет сложные внутриутробные операции, разрабатывает методики обучения врачей и внедряет новые технологии, включая ИИ для диагностики патологии.

Специалисты участвуют в международных исследованиях и обмениваются опытом, что позволяет внедрять передовые методы и улучшать результаты лечения. В 2023 году эксперты НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова Кирилл Костюков и Лилияна Чугунова при поддержке фонда «Спина бифида» создали курс повышения квалификации для акушеров‑гинекологов и специалистов по УЗИ. За полтора года они провели 24 мероприятия, в которых участвовали более 650 специалистов из всех регионов России.

Технологическое решение: нейросеть для классификации УЗИ

Как мы учим нейросети распознавать объекты

Для обучения нейросетей в проекте по диагностике spina bifida мы использовали качественно размеченные снимки УЗИ.

НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова — крупнейшее медицинское учреждение в области материнства и детства. Оно собирает самые сложные случаи болезни. Это позволило его специалистам создать уникальный архив из 6 тысяч изображений УЗИ, на 300 из которых есть признаки патологии. Этот уникальный датасет с патологией имеет большое значение: для орфанного заболевания собрать такие данные крайне сложно.

CVAT (Computer Vision Annotation Tool) — это инструмент с открытым исходным кодом, используемый для разметки данных в задачах компьютерного зрения. Он позволяет пользователям выделять области интереса на изображениях и видео, а также добавлять теги и метки, обеспечивая высокую точность и стандартизацию разметки.

Разметкой данных (выделением зон интереса и проставлением тегов плоскостей) занимались студенты‑медики. Они использовали развёрнутые в облаке инструменты, такие как CVAT, что обеспечило высокую точность и стандартизацию данных. Затем разметку проверяли врачи и передавали подготовленный датасет специалистам Yandex Cloud и ШАД для обучения моделей ИИ.

В дальнейшем предварительную разметку будут выполнять обученные в проекте модели ИИ, а врачи — её проверять. Команда Yandex Cloud и ШАД займётся дообучением этих моделей. Такой процесс называется AI‑assisted-разметкой.

Retina AI и «Цельс» Retina AI и «Цельс» — примеры других проектов, использующих ИИ для диагностики болезней. Компания Retina AI разработала облачный ИИ‑сервис, который помогает врачам находить проблемы с сетчаткой на снимках, сделанных с помощью фундус‑камеры. В «Цельсе» создали систему, которая выявляет десятки заболеваний на снимках маммографии, флюорографии и КТ грудной клетки и спинного мозга.

Почему сложно обучить нейросеть распознавать патологию

Аксиальная и сагиттальная плоскости — термины, используемые в анатомии и медицинской визуализации для описания различных срезов тела на изображениях. Аксиальная плоскость — поперечный срез, сагиттальная — это продольный срез.

Spina bifida — редкая патология, поэтому сложно собрать достаточно данных для обучения моделей. Качество ультразвуковых изображений может быть разным, что иногда затрудняет диагностику или вовсе делает её невозможной.

Некоторые снимки бывают нечёткими или содержат артефакты, акустические тени, что затрудняет точное распознавание болезни. К тому же важно учитывать плоскости сканирования — аксиальную и сагиттальную, поскольку на каждой из них патология проявляется по‑разному.

Различия в навыках и опыте врачей, выполняющих исследование, могут влиять на интерпретацию и качество изображений. Когда мы сравнили результаты, выяснили, что модель обращает внимание на те же участки, что и врачи. Это делает её работу понятной: специалисты видят признаки патологии, и модель их подтверждает.

Какие технологии и типы нейросетей мы для этого применили

Последовательность автоматизированных этапов обработки данных и выполнения задач, которые необходимы для разработки и внедрения модели машинного обучения.

Врачам требовался надёжный инструмент для работы с моделью ИИ. Диагностика патологии по изображению — сложный многоэтапный процесс, но мы постарались воплотить клиническое мышление врача в технический алгоритм, хотя бы в упрощённой форме.

Получилось такое решение: врач загружает ультразвуковой снимок через веб‑интерфейс, после чего модель обрезает изображение до зоны интереса и в зависимости от плоскости передаёт его в соответствующие модели классификации для оценки корректности и наличия патологии. Если врач не согласен с выводом, он может оставить обратную связь, которую мы будем использовать для дообучения алгоритма.