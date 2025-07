Как нейросети помогают врачам выявлять редкую патологию spina bifida при беременности

Состояние, при котором в мозге накапливается жидкость, что может привести к его повреждению.

ИИ подсвечивает зоны интереса на снимках, что позволяет даже менее опытным врачам вовремя принимать меры для лечения заболевания, включая внутриутробные операции.

Что такое spina bifida и почему заболевание сложно выявить на ранних сроках беременности

Spina bifida — это врождённое заболевание, при котором позвоночник и спинной мозг развиваются неправильно. Самая тяжёлая форма — миеломенингоцеле — часто вызывает инвалидность. От 68 до 80% людей с миеломенингоцеле нуждаются в установке шунта для лечения гидроцефалии.

Внутриутробные операции по лечению spina bifida проводят в разных странах с середины 2000‑х годов. Согласно исследованию MOMS (Management of Myelomeningocele Study), опубликованному в журнале New England Journal of Medicine , такие операции снижают риск развития гидроцефалии и улучшают моторные функции.

В России нет официальной статистики по этому заболеванию, но, по данным фонда «Спина бифида», с диагнозом зарегистрировано около 2000 детей. С января 2024 года было выявлено более 200 новых случаев.