Система резервного копирования SVZCloud Backup появилась в Marketplace

Функциональность SVZCloud Backup

С помощью SVZCloud Backup можно:

Настроить тенантную модель для разграничения доступов к системе. Аккаунты Yandex Cloud распределяются по тенантам, для которых задаются пользователи с различными правами доступа.

Задать набор операций резервного копирования по расписанию.

Рассчитать примерную стоимость хранения резервных копий в месяц.

Оперативно восстановить диск или виртуальную машину в исходном виде с сохранением всех данных и конфигурации.

Восстановить отдельный файл или директорию из резервной копии диска или виртуальной машины.

Информировать администратора о результатах выполнения операций резервного копирования по email.

Запускать, останавливать и удалять виртуальные машины, как вручную, так и по расписанию.

Преимущества SVZCloud Backup в Yandex Cloud

Основные преимущества SVZCloud Backup — это простота использования и цена. Пользователь получает готовый сервис, который обладает понятным интерфейсом, не требует сложного развёртывания и настройки или дополнительных финансовых затрат.

Система резервного копирования поможет сохранить данные не только в случае аварии, но и при ошибках персонала или заражении вирусами, в том числе и шифровальщиками.

Как развернуть SVZCloud Backup в Yandex Cloud

Продукт разворачивается напрямую из образа виртуальной машины, который можно загрузить из Yandex Cloud Marketplace. Для установки не нужны расширенные права или применение дополнительного ПО, необходим лишь сервисный аккаунт Yandex Cloud. SVZcloud предоставляют поддержку по электронной почте и через форму на сайте .