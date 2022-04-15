Недавно в Yandex Cloud Marketplace появился образ сервиса Callaba Cloud Live Streaming, с помощью которого можно организовать потоковое вещание видео по протоколу SRT, а также MPEG-2 / .TS, RTSP, RTMP, HTTP, UDP, HLS/m3u8, MPEG-DASH/mpd.

По своей сути Callaba Cloud® — простое облачное приложение, которое может принимать SRT или любые другие потоки и перенаправлять их пользователям, подключенным к серверу Callaba Cloud. Сервис работает с OBS Studio, vMix Call, Larix Broadcaster, а также полностью совместим с аппаратными энкодерами, декодерами, камерами и камкордерами.

Качественные трансляции с помощью Callaba Cloud и SRT

Протокол SRT (Secure Reliable Transport) — наиболее совершенный протокол для передачи данных в реальном времени на текущий момент. SRT может передавать видео высокого качества даже в сетях с низкой пропускной способностью. SRT — это технология, через которую приятно смотреть видео и слушать качественное аудио.

Протокол поддерживает передовые кодеки H.265, AV1 etc, что позволяет существенно сэкономить расходы на сеть, ведь передаваемые данные, сжатые в современном кодеке, весят значительно меньше. Он позволяет регулировать практически все его архитектурные элементы, так что можно подобрать правильные настройки для обхода конкретных сетевых проблем. При этом SRT из коробки передает данные в зашифрованном виде.

Ключевые преимущества SRT в Callaba Cloud

Мгновенный доступ к SRT в облаке по требованию, независимо от вашей ОС, программы или железа.

Горизонтальное масштабирование SRT-потоков из коробки.

Низкая задержка между узлами SRT‑SRT за счет гибкости настроек самого протокола.

Неограниченное воспроизведение SRT-потоков в простом браузере.

Преобразование без потерь в любой другой протокол, например, RTSP или HLS.

Мгновенный доступ к SRT с помощью RESTful API. Поднимайте SRT-сервер из вашего приложения или скрипта в vMix.

Почему стоит выбрать Callaba Cloud на платформе Yandex Cloud для стриминга

Простота использования SRT-протокола

При использовании облачной инфраструктуры нет необходимости настраивать брандмауэр или использовать для обхода firewall дополнительное программное обеспечение.

Мощный канал сети и высокая скорость передачи данных Yandex Cloud

Эти два условия необходимы для удовлетворения более высоких требований к качеству видео и для обеспечения позитивного пользовательского опыта (user experience).

Облачные сервисы предоставляют высокую скорость передачи данных для обеспечения бесперебойной работы сервисов.