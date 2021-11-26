Формируем профиль клиента и увеличиваем средний чек с помощью аналитической платформы Loginom в Yandex.Cloud

Одна из основных проблем малого бизнеса в сфере e-commerce — конкуренция с гигантами рынка. Особенно остро данная проблема чувствуется при планировании маркетинговых активностей. Финансовые ресурсы, которые может выделить небольшой интернет-магазин на продвижение, абсолютно несопоставимы с рекламными бюджетами крупных маркетплейсов. Рассказываем, как с помощью Loginom — аналитической платфомы для создания законченных прикладных решений в области анализа данных — рационализировать затраты и получить дополнительную выгоду.

Задача формирования профиля клиента

Рассмотрим кейс, типичный для малого бизнеса в сфере e-commerce. Заказчиком Loginom стал интернет-зоомагазин, который продаёт полный спектр товаров для животных. Продажи товаров отслеживаются в CRM. Средний чек составляет 1 500 рублей. Средняя частота покупок — один раз в десять дней.

Основной канал продвижения заказчика — email-маркетинг. Рассылка не автоматизирована, формируется вручную и событийно. Один и тот же оффер рассылается по всей клиентской базе без учета ценности клиентов и их покупательских предпочтений. Неадресная реклама спровоцировала снижение процента открытия писем, увеличение числа отписавшихся клиентов. Сформировалась проблема: низкая конверсия email-маркетинга в покупки — 1,2%. Появилась гипотеза, что персонификация рассылок и таргетирование их на наиболее ценный клиентский сегмент позволит увеличить конверсию в покупки. Помимо увеличения конверсии в покупки предполагается, что таргетирование рассылок на А-сегмент позволит оптимизировать рекламный бюджет.

Для выполнения краткосрочных разовых расчетов была выбрана аналитическая платформа Loginom в Yandex.Cloud. Такой вариант оказался гораздо выгоднее коробочного решения, так как оплата производится только за фактический доступ к ресурсам Yandex.Cloud, а библиотека компонентов Loginom RFM Kit приобретается отдельно и оплачивается единоразово.

Примечание Критерии выбора платформы Loginom: На базе платформы Loginom реализовано готовое решение для формирования профиля клиента — библиотека компонентов Loginom RFM Kit . Ее использование позволяет сэкономить время и трудозатраты на разработку собственного алгоритма расчета.

Платформа Loginom позволяет легко настроить интеграцию с CRM-системой клиента.

Использование SaaS-аналитики

Чтобы развернуть Loginom в инфраструктуре Yandex.Cloud, аналитику потребовалось авторизоваться в консоли управления Yandex.Cloud, перейти в Yandex Compute Cloud, создать виртуальную машину с образом Loginom Team и задать нужные параметры.

Порядок формирования профиля клиента:

Интеграция CRM-системы заказчика с платформой Loginom в Yandex.Cloud. Загрузка в Loginom базовой информации о транзакциях — файла, содержащего уникальный ID клиента, дату транзакции, дату первой транзакции, код транзакции, код товарной группы, код товара, количество товара в транзакции и сумму товаров в транзакции. При этом для полноценной сегментации клиентов на основе покупательской активности понадобились только ID-клиента, дата транзакции, дата первой транзакции и сумма товаров в транзакции. Базовый файл содержал данные о 1 522 уникальных клиентах. Загрузка в Loginom из СRM-системы дополнительной информации о клиентах. Это файлы «Список клиентов» (содержит ФИО клиента, уникальный ID клиента, email, контактный телефон) и «Список товаров» (содержит наименование товарной группы, код товарной группы, наименование товара, код товара, наименование поставщика). Из них для решения задачи понадобились только ФИО клиента и ID-клиента из файла «Список клиентов» и все данные за исключением наименования поставщика из файла «Список товаров». Подключение библиотеки компонентов Loginom RFM Kit и сегментирование клиентов на основе базовой информации о транзакциях. Сегментация проводилась классическим трехмерным методом — RMF-анализ. В результате расчетов клиентская база была разбита на архетипы согласно покупательской активности и был выявлен наиболее ценный архетип — «Чемпионы», он же А-сегмент. Количество клиентов данного сегмента — 274. Выявление покупательских предпочтений клиентов А-сегмента в Loginom с помощью стандартных операций дополнения полученной выборки данными из файла «Список товаров», их последующей фильтрации и сортировки по наименованиям товарных групп и товаров. На основе покупательских предпочтений была сформирована стратегия email-маркетинга. Стратегия базировалась на трех подходах:

С целью увеличения количества позиций в чеке, клиентам А-сегмента активно предлагался акционный товар категории «купи два, третий в подарок» согласно покупательским предпочтениям.

С целью увеличения суммы среднего чека, клиентам А-сегмента предлагался товар согласно предпочтениям, но более дорогих брендов.

С целью расширения покупательской корзины, клиентам А-сегмента предлагался товар релевантных товарных групп. Например, клиентам, покупавшим товары группы «Корм для собак», предлагалось приобрести товары из группы «Игрушки для собак».