Запускаем FinOps в организации с помощью бюджетов и serverless
Оптимизация IT‑расходов: как сократить инфраструктурные издержки без потерь
Когда инфраструктура становится сложнее, а требования к IT — выше, старые подходы к управлению расходами уже не так эффективны. Рассказываем, как выстроить контроль над затратами и сохранить устойчивость.
- Российский рынок IT‑услуг активно растёт, а IT‑инфраструктура остаётся одним из самых быстрорастущих направлений расходов в компаниях.
- IT‑расходы включают затраты на вычислительные ресурсы, хранилища, системы безопасности, администрирование и техническую поддержку.
- Причины роста IT‑расходов: повышение цен на ПО, увеличение расходов на кибербезопасность, нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие контроля за использованием ресурсов.
- Эффективные подходы к оптимизации IT‑расходов включают применение методик FinOps, перевод расходов в операционные (OpEx) и автоматизацию процессов.
- Аудит и консолидация инфраструктуры помогают выявить неэффективные компоненты и оптимизировать расходы.
- Для эффективного управления IT‑расходами необходима система, включающая кросс‑функциональную команду, политику тегирования, бюджетирование и регулярную аналитику.
- Ошибки при оптимизации IT‑расходов могут включать отсутствие анализа и расчётов, поспешные сокращения, неполную видимость расходов, размытое распределение ответственности и игнорирование безопасности.
- Аудит инфраструктуры позволяет выявить проблемы и предложить решения для повышения эффективности и снижения расходов.
- Оптимизация расходов — это непрерывный процесс, требующий вовлечённости как бизнеса, так и технических команд.
По данным исследования компании «СТРИМ Консалтинг», российский рынок IT‑услуг достиг 681 млрд рублей в 2023 году, а к 2028 году может вырасти до 1,9 трлн. При этом IT‑инфраструктура остаётся одним из самых быстрорастущих направлений расходов в компаниях.
В этой статье сооснователь и управляющий партнёр KTS Александр Опрышко расскажет о подходах, которые помогают оптимизировать затраты на инфраструктуру — как облачную, так и локальную. Вместе с ним рассмотрим практики FinOps, роль аудита в повышении эффективности работы систем и типичные ошибки, которых важно избежать, чтобы не свести результат оптимизации к нулю.
Что входит в IT‑расходы и почему они растут
Под IT‑расходами в этой статье мы понимаем прежде всего затраты на инфраструктуру: вычислительные ресурсы, хранилища, системы безопасности, администрирование и техническую поддержку. Именно этот раздел часто становится непрозрачным и уходит из‑под контроля, особенно в динамично развивающихся или распределённых командах.
Причины, по которым растут затраты на IT‑инфраструктуру:
-
Повышение цен на ПО. В 2023 году, по данным КРОК, стоимость российского корпоративного софта выросла на 10–20%, и в 2024 году тренд сохранился.
-
Увеличение расходов на кибербезопасность. По оценкам экспертов проекта «Кибериспытание», бизнес уже тратит на это до 500 млн рублей, и траты будут удваиваться каждые несколько лет.
-
Нехватка квалифицированных специалистов. Опрос компании «Консоль» показал, что 64% работодателей испытывают дефицит кадров уровней миддл и сеньор. Это снижает управляемость инфраструктурой.
-
Отсутствие контроля. Согласно статистике, до 30% облачных ресурсов оплачиваются, но не используются.
Какие подходы к оптимизации наиболее эффективны
В последние годы появился целый набор методик, позволяющих системно подходить к управлению затратами. В KTS мы чаще всего работаем с тремя уровнями:
- FinOps,
- OpEx,
- аудит.
FinOps: управление финансами в IT
FinOps — это не просто сокращение расходов в облачной среде, а система распределения ответственности и прозрачности. Она объединяет финансы, IT и разработку.
Более продвинутый уровень — фуллстек‑FinOps: он дополнительно включает сбор метрик в реальном времени, отчёты по проектам, автоматическую привязку затрат к командам и единый центр управления гибридной инфраструктурой.
В платформу Yandex Cloud встроены механизмы для реализации принципов FinOps: можно настроить бюджеты и уведомления, задать теги и структуру раздельного биллинга, а также использовать детализированную аналитику для контроля расходов. Это упрощает старт и помогает постепенно выстраивать FinOps‑культуру внутри команды.
Перевод расходов в OpEx и автоматизация
Многие компании переходят с крупных капитальных вложений (CapEx) на операционные расходы (OpEx). Например, облачные платформы предлагают модель pay as you go, когда бизнес платит только за используемые ресурсы.
В этом также помогают:
- автоскейлинг — функция автоматического масштабирования;
- планировщики — например, для отключения сервисов в ночное время;
- сканеры неиспользуемых ресурсов.
Аудит и консолидация инфраструктуры
Оценка состояния инфраструктуры позволяет выявить дублирующие компоненты, лишние лицензии, устаревшие сервисы. По результатам можно мигрировать в более эффективные среды, перейти на опенсорс‑решения, договориться о новых условиях с провайдерами.
Как устроено управление IT‑расходами
Для эффективного управления бюджетом нужна система:
-
Кросс‑функциональная команда. В неё входят представители IT, финансов и продуктов. Такая группа совместно отвечает за планирование, контроль и пересмотр расходов на инфраструктуру.
-
Политика тегирования. Вся инфраструктура размечается с помощью тегов по проектам, командам, бизнес‑направлениям и средам — например, dev/test/prod. Это позволяет точно понимать, кто и для чего использует ресурсы.
-
Бюджетирование. Устанавливаются лимиты на расходы, настраиваются уведомления при приближении к порогам и автоматические действия при их превышении — например, временное отключение ресурсов. Это помогает избежать неожиданных перерасходов.
-
Регулярная аналитика. Строятся дашборды с ключевыми метриками: распределение расходов по тегам, уровень утилизации и траты, которые не удалось точно привязать к конкретным проектам, командам или владельцам. Это позволяет вовремя находить аномалии и корректировать использование ресурсов.
Даёт ли оптимизация реальный эффект, можно отслеживать по метрикам:
|Метрика
|Что показывает
|Allocation coverage
|Какая часть затрат привязана к ответственным. Чем ближе к 100%, тем лучше.
|Утилизация ресурсов
|Насколько эффективно используются инстансы. Ниже 20–30% — сигнал к пересмотру.
|Cloud waste
|Объём ресурсов, оставленных в активном режиме, но неиспользуемых.
|Cost per X
|Стоимость одной транзакции, запроса или клиента.
|Отклонения от бюджета
|Насколько фактические расходы превышают запланированные.
Каких ошибок стоит избегать при оптимизации: чек‑лист
-
Отсутствие анализа и расчётов. Перед внедрением любой оптимизации и DevOps‑практик нужно просчитать окупаемость и понять, насколько компании выгодны эти вложения и готова ли она к ним сейчас.
-
Поспешные сокращения. Быстрые и агрессивные меры, такие как чрезмерное снижение размеров инстансов или отказ от резервирования, могут снизить производительность и даже вызвать отказы критически важных систем.
-
Неполная видимость расходов. Отсутствие детальной аналитики по облачному потреблению приводит к неэффективной оптимизации: без прозрачного распределения затрат сложно понять, какие ресурсы используются неэффективно.
-
Размытое распределение ответственности. Если нет политики тегирования и аллокации, когда ответственность за расходы закреплена за конкретными командами или проектами, то риск перерасхода возрастает.
-
Игнорирование безопасности и отказоустойчивости. Пытаясь сэкономить, компании могут урезать затраты на безопасность, отказоустойчивость или резервное копирование. Это повышает риски инцидентов, которые приведут к ещё большим расходам.
Такие ошибки мы регулярно наблюдаем на практике — и с некоторыми из них столкнулись при аудите инфраструктуры одного из наших клиентов, кейс которого будет ниже. Вот как мы проводим такую проверку и что она позволяет исправить.
Как провести аудит инфраструктуры: кейс производителя мебели
Как уже говорили выше, один из действенных способов сократить издержки и повысить эффективность — провести аудит инфраструктуры. Он позволяет выявить дублирующие или неэффективные решения, а также слабые места в автоматизации и масштабируемости. Ниже — пример такого аудита в одной из крупнейших мебельных компаний России.
Команда обратилась к нам с запросом: адаптировать инфраструктуру к перепадам нагрузки, сократить ресурсы, упростить поддержку. Мы провели аудит, который включал два трека: техническое состояние и управление процессами. Ниже пошагово разберём, что именно мы проанализировали и к каким выводам пришли.
1. Цели и задачи
Клиенту была нужна инфраструктура, способная адаптироваться к скачкам нагрузки, функционировать без постоянного внимания и поддержки большой команды, а также обеспечивать стабильную работу бизнес‑приложений. В идеале — нужна была система, которую можно поддерживать силами 1–2 инженеров.
2. Состояние инфраструктуры
Инфраструктура была собрана на разрозненных виртуальных машинах — без единого архитектурного подхода и с использованием устаревших технологий. Облачные сервисы практически не применялись, из‑за чего усложнялось управление и масштабирование. Вместо управляемого хранилища использовалось собственное — это увеличивало затраты и снижало эффективность использования ресурсов.
3. Автоматизация и CI/CD
Принцип Infrastructure as Code (IaC) применялся частично и без полноценного контроля версий. Это приводило к ошибкам при внесении изменений и усложняло сопровождение. Сквозной автоматизации релизов не было — процессы сборки и выкладки сервисов оставались ручными или фрагментарно автоматизированными. Особенно трудозатратными были задачи по развёртыванию в новых средах.
4. Мониторинг и алерты
Система мониторинга была развёрнута только в интерфейсе: в коде конфигурации не фиксировались, истории изменений не велось. Из‑за этого сложно было понять, какие алерты активны, насколько они актуальны и в какой степени покрывают инфраструктуру. Это увеличивало нагрузку на инженеров при поиске инцидентов.
5. Архитектура и сетевые настройки
Сервисы взаимодействовали напрямую, без сетевых политик и изоляции. Белые IP‑адреса использовались повсюду, что создавало потенциальные точки уязвимости и увеличивало площадь атаки. Облачные инструменты для настройки сетевой безопасности не применялись.
6. Масштабирование и устойчивость
Пиковые нагрузки регулярно приводили к сбоям из‑за нехватки ресурсов. Инфраструктура не была рассчитана на масштабирование: приходилось либо держать избыточный запас, либо мириться с потерей доступности. Сценарии автоскейлинга не были реализованы.
7. Безопасность
В процессе аудита обнаружились базовые уязвимости: отсутствие централизованной аутентификации и истории изменений, слабый контроль доступа. Политика управления доступами была либо формальной, либо отсутствовала, что создавало риски как для внутренней безопасности, так и для соблюдения регуляторных требований.
По итогам аудита мы получили сводку ключевых проблем и решений:
|Проблема
|Что выявлено
|Рекомендованное решение
|Низкая автоматизация
|Большинство процессов выполнялись вручную, релизы внедрялись частично вручную.
|Внедрение CI/CD и подхода IaC с системой контроля версий.
|Устаревшие компоненты
|Использование локального хранилища и устаревших ВМ.
|Миграция в Kubernetes® и переход на управляемые облачные сервисы.
|Отсутствие масштабируемости
|Система не выдерживала пиковых нагрузок.
|Настройка автоскейлинга и отказоустойчивых кластеров.
|Операционные риски
|Отсутствие централизованной аутентификации и разграничения доступа.
|Внедрение облачных политик безопасности и централизованного управления доступами.
По предварительным расчётам, реализация этих шагов может сократить инфраструктурные расходы до 30%. Сейчас мы вместе с командой клиента находимся в процессе пошагового внедрения всех рекомендованных изменений.
Что в итоге
Оптимизация расходов — это не разовая кампания, а непрерывный процесс, в который вовлечены и бизнес, и техкоманды. Даже небольшие шаги вроде внедрения тегов или настройки бюджетов дают заметный эффект, особенно в крупных и распределённых системах.
Если вы только начинаете разбираться в своей инфраструктуре — начните с простого аудита. А если уже пробовали разные способы оптимизации, но они не дали результата — возможно, дело в системных ошибках, которые мы описали выше.
В любом случае хороший первый шаг — измерить текущие расходы и понять, где именно они растут. А дальше уже искать инструменты, чтобы с этим работать.