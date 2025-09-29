Yandex Cloud в Казахстане: локальная инфраструктура и фокус на ИИ‑технологиях

Развитие экосистемы и локальной команды

Чтобы эффективно работать на растущем рынке и поддерживать клиентов, нужна сильная местная экспертиза. За последние полтора года наша команда в Казахстане выросла в пять раз. Мы делаем ставку именно на местные кадры. Мы изначально строили команду так, чтобы закрывать ключевые потребности клиентов на всех этапах взаимодействия с платформой — от разработки стратегии миграции до проектирования сложных архитектур.

Структура команды отражает приоритеты рынка. У нас есть выделенный продуктовый менеджер для ключевого направления машинного обучения и искусственного интеллекта. Также в команде работают специалисты, которые фокусируются на взаимодействии с государственным сегментом, и руководитель по развитию партнёрской программы.

Мы инвестируем в развитие молодых талантов, в прошлом году запустили программу Sales Academy. После интенсивного обучения три выпускника остались в штате и стали менеджерами по продажам в сегменте малого и среднего бизнеса.

Партнёрство и поддержка стартапов

Развитие технологической экосистемы — ещё один приоритет. Наша партнёрская сеть в Казахстане насчитывает около 60 компаний. Важно отметить, что партнёры не просто перепродают готовые решения, многие из них создают собственные продукты и сложные интеграционные проекты на базе технологий Yandex Cloud. Развивая партнёрскую программу, мы способствуем распространению технологий и глубокой экспертизы на рынке.

Особое внимание мы уделяем поддержке молодого технологического бизнеса. Мы делаем технологии доступными через инициативу Yandex Cloud Boost. По этой программе мы уже предоставили гранты на использование облачной инфраструктуры 150 стартапам. В сотрудничестве с технопарком Astana Hub и экосистемой MOST мы помогаем растить новые технологические компании в стране.