Результаты подтверждают востребованность такого подхода: потребление сервисов увеличилось в 15 раз год к году, а с начала 2025 года — более чем в три раза.
Yandex Cloud в Казахстане: локальная инфраструктура и фокус на ИИ‑технологиях
Потребление наших облачных сервисов в Казахстане выросло в 15 раз год к году, а локальный дата‑центр и развитие ИИ‑инструментов открыли облако для крупного бизнеса и госсектора.
- В 2024 году Yandex Cloud локализовал более 30 облачных сервисов на базе дата-центра в Караганде, что открыло доступ к облачным технологиям широкому кругу компаний в Казахстане. Потребление облачных сервисов увеличилось в 15 раз год к году, а с начала 2025 года — более чем в три раза.
- Облачные услуги в Казахстане — самое быстрорастущее направление IT-рынка: среднегодовой темп роста сегмента достигает 34%.
- Лидеры в использовании облачных сервисов — банки, финтех-компании, страховые компании, телеком-операторы, ритейл и сектор электронной коммерции; в будущем к ним присоединятся промышленное производство, добыча ресурсов, сфера профессиональных услуг, транспорт и логистика.
- Искусственный интеллект — один из самых мощных драйверов роста облачного рынка; Yandex Cloud предоставляет клиентам в Казахстане доступ к инструментам для работы с ИИ, например к Yandex AI Studio.
- Активно развиваются речевые технологии на казахском языке: внедрены обновления в сервисы Yandex SpeechKit и Yandex SpeechSense, ведётся работа над пилотными проектами с использованием речевых технологий в колл-центрах государственных учреждений.
- Yandex Cloud реализует образовательные программы и поддерживает вузы, предоставляя вычислительные ресурсы для научно-исследовательских работ и учебных проектов.
В 2024 году мы локализовали более 30 облачных сервисов на базе дата‑центра в Караганде. Решение разместить серверную инфраструктуру непосредственно на территории Казахстана стало стратегическим шагом, который открыл доступ к облачным технологиям широкому кругу компаний. Если раньше основными пользователями были стартапы и разработчики, то сейчас платформу активно используют крупные корпорации и государственные структуры.
В статье генеральный директор Yandex Cloud в Казахстане и Центральной Азии Арыстанбек Джолдасбеков рассказывает, как изменился облачный рынок Казахстана за последний год, почему искусственный интеллект стал основным драйвером роста облачных вычислений, как мы развиваем локальную экосистему и какие ИИ‑решения на казахском языке доступны бизнесу.
Локальная инфраструктура как фундамент роста
Локализация инфраструктуры решает важные задачи для бизнеса и государства — например, соблюдение требований регуляторов. К ним относятся закон № 94‑V о защите персональных данных и постановление правительства № 832, которое ввело единые требования в области информационных технологий и безопасности. Размещение данных внутри страны упрощает комплаенс для финансовых и государственных организаций.
Мы наблюдаем экспоненциальный рост активности на платформе. Сегодня у нас более 1,2 тыс. пользователей в стране, причём 85% потребления формируют именно казахстанские клиенты. Среди компаний, которые уже используют нашу платформу для развития своих продуктов, — Kolesa Group, Technodom, AlmaWine, VILED Group и многие другие.
Динамика облачного рынка Казахстана
Облачные услуги уже несколько лет подряд остаются самым быстрорастущим направлением IT‑рынка Казахстана. Согласно исследованию аналитической компании IDC, среднегодовой темп роста этого сегмента достигает 34%. Это высокий показатель, который указывает на активный переход бизнеса от традиционной модели владения собственной инфраструктурой к использованию гибких публичных облаков.
Наши данные подтверждают выводы аналитиков. Лидерами в использовании облачных сервисов традиционно остаются банки и финтех‑компании.
За финансовым сектором следуют страховые компании, телеком‑операторы, ритейл и сектор электронной коммерции. Эти отрасли активно используют облачные ресурсы для анализа больших объёмов клиентских данных, персонализации предложений и оптимизации логистических цепочек.
Но рынок становится более зрелым. По прогнозам IDC, к 2026 году ряды лидеров пополнят промышленное производство и добыча ресурсов, сфера профессиональных услуг, транспорт и логистика.
Развитие экосистемы и локальной команды
Чтобы эффективно работать на растущем рынке и поддерживать клиентов, нужна сильная местная экспертиза. За последние полтора года наша команда в Казахстане выросла в пять раз. Мы делаем ставку именно на местные кадры. Мы изначально строили команду так, чтобы закрывать ключевые потребности клиентов на всех этапах взаимодействия с платформой — от разработки стратегии миграции до проектирования сложных архитектур.
Структура команды отражает приоритеты рынка. У нас есть выделенный продуктовый менеджер для ключевого направления машинного обучения и искусственного интеллекта. Также в команде работают специалисты, которые фокусируются на взаимодействии с государственным сегментом, и руководитель по развитию партнёрской программы.
Мы инвестируем в развитие молодых талантов, в прошлом году запустили программу Sales Academy. После интенсивного обучения три выпускника остались в штате и стали менеджерами по продажам в сегменте малого и среднего бизнеса.
Партнёрство и поддержка стартапов
Развитие технологической экосистемы — ещё один приоритет. Наша партнёрская сеть в Казахстане насчитывает около 60 компаний. Важно отметить, что партнёры не просто перепродают готовые решения, многие из них создают собственные продукты и сложные интеграционные проекты на базе технологий Yandex Cloud. Развивая партнёрскую программу, мы способствуем распространению технологий и глубокой экспертизы на рынке.
Особое внимание мы уделяем поддержке молодого технологического бизнеса. Мы делаем технологии доступными через инициативу Yandex Cloud Boost. По этой программе мы уже предоставили гранты на использование облачной инфраструктуры 150 стартапам. В сотрудничестве с технопарком Astana Hub и экосистемой MOST мы помогаем растить новые технологические компании в стране.
Синергия ИИ и облака: главный технологический тренд
Сегодня развитие искусственного интеллекта — один из самых мощных драйверов роста облачного рынка. ИИ‑модели, особенно генеративные нейросети, требуют колоссальных вычислительных ресурсов для своей работы.
Покупка и обслуживание собственной высокопроизводительной инфраструктуры для ML‑разработки требует огромных капитальных затрат, и это становится барьером для многих компаний. Облачные платформы решают эту проблему. Они предоставляют доступ к необходимым ресурсам, включая кластеры GPU, по модели оплаты за фактическое потребление. Это делает машинное обучение доступным для всех.
По прогнозам аналитического агентства Gartner, мировой спрос на технологии машинного обучения и ИИ продолжит стремительно расти. В центре этого тренда окажутся гиперскейлеры — крупные облачные провайдеры с масштабной инфраструктурой. Именно они будут способствовать изменению подхода к распределению вычислительных ресурсов.
Аналитики ожидают пятикратного увеличения облачных нагрузок, связанных с искусственным интеллектом. К 2029 году до 50% всех облачных вычислительных ресурсов в мире будут направлены на решение задач ИИ.
Yandex Neuro Scale и AI Studio
Мы поддерживаем этот глобальный тренд и предоставляем клиентам в Казахстане доступ к передовым инструментам для работы с ИИ. 5 ноября в Алматы мы проведём наше флагманское мероприятие Yandex Neuro Scale Kazakhstan. В этом году мы делаем фокус конференции именно на нейросетевом направлении.
Доклады будут поделены на три ключевых технологических трека: ML/AI, Data Platform и DevOps & Security. Также будет бизнес‑трек, где мы обсудим возможности и экономический эффект от внедрения ИИ.
В числе продуктовых новинок мы представим расширенные возможности AI Studio — единой платформы для создания ИИ‑приложений. Она объединяет различные инструменты для полного цикла ML‑разработки и даёт доступ к генеративным нейросетям, технологии синтеза и распознавания речи, а также среде для дообучения моделей.
Речевые технологии на казахском языке
Один из наиболее востребованных классов ИИ‑решений в Казахстане — это речевые технологии. Мы активно развиваем это направление, адаптируя сервисы под потребности локального рынка. Масштабные обновления в сервисах Yandex SpeechKit и Yandex SpeechSense были представлены весной 2025 года.
В ответ на запрос клиентов мы внедрили поддержку казахского языка в Yandex SpeechSense. Применение современных генеративных моделей позволяет глубже анализировать разговоры, автоматически категоризировать обращения, определять уровень удовлетворённости клиента и извлекать релевантные бизнес‑выводы из больших объёмов неструктурированных данных.
Прямо сейчас мы работаем над запуском нескольких пилотных проектов с использованием речевых технологий в колл‑центрах государственных учреждений. В бизнесе этими решениями уже пользуются десятки компаний. Такие технологии выступают в роли эффективных ассистентов. Они снижают нагрузку от рутинных обращений и освобождают время операторов для решения сложных вопросов, где нужна экспертиза человека.
Образование и социальная ответственность
Мы убеждены, что внедрение новых технологий должно сопровождаться развитием соответствующих компетенций на рынке. Образовательные программы позволяют не только усилить навыки IT‑специалистов, но и изменить культуру работы с данными, повысить готовность работать с облаками на уровне всего бизнеса.
У нас есть бесплатные курсы по облачным технологиям и искусственному интеллекту, рассчитанные на инженеров, разработчиков, менеджеров и аналитиков. Мы верим, что через образовательную деятельность можно развеять мифы, связанные с переходом в облака и внедрением ИИ.
В прошлом году мы запустили Центр технологий для общества, одно из ключевых направлений которого — наука и образование. Мы поддерживаем вузы, преподавателей и студентов, предоставляем вычислительные ресурсы для научно‑исследовательских работ и учебных проектов. Мы уже сотрудничаем с КазНИТУ имени К. И. Сатпаева и Казахстанско‑Британским техническим университетом, а сейчас подключаем к программе Международный университет Астаны.
Другие направления работы Центра — здравоохранение, экология и культура. Наш приоритет не только в коммерческом успехе, но и в социальной ответственности. Один из наиболее узнаваемых проектов, которые мы реализовали в этой сфере, — нейросеть для распознавания краснокнижных снежных барсов по фотографиям. Это решение помогает экологам отслеживать популяцию редких животных.
Безопасность и соответствие стандартам
Доверие к облачному провайдеру базируется на надёжности инфраструктуры и безопасности данных. Мы постоянно проверяем защищённость наших технологий с привлечением внешних экспертов.
В прошлом году вместе с Центром расследования и анализа кибератак TSARKA мы провели тестирование на проникновение, или пентест. Это метод оценки безопасности системы путём моделирования реальной атаки злоумышленника. В ходе этого теста «белые хакеры» пытались взломать инфраструктуру Yandex Cloud в Казахстане. Им это не удалось. Мы проводим подобные процедуры регулярно.
Наша платформа соответствует международным и локальным стандартам безопасности:
-
ISO/IEC 27001. Мы успешно прошли аудит на соответствие этому стандарту. Он определяет базовые требования к построению и управлению системой информационной безопасности в организации.
-
PCI DSS 4.0.1. Платформа соответствует требованиям последней версии стандарта защиты данных индустрии платёжных карт. Это обязательно для компаний, которые обрабатывают данные банковских карт.
-
Локальное законодательство. Мы выполняем требования закона № 94‑V о защите персональных данных и постановления правительства № 832 о единых требованиях в области ИКТ и информационной безопасности.
Соответствие этим стандартам подтверждает высокий уровень защиты данных и инфраструктуры наших клиентов в Казахстане.
Заключение
За последний год Yandex Cloud значительно укрепил свои позиции на рынке Казахстана. Локализация инфраструктуры, 15‑кратный рост потребления сервисов и активное внедрение передовых ИИ‑технологий подтверждают правильность выбранной стратегии и высокую востребованность облачных решений в стране.
Основными точками роста в ближайшие годы станут сервисы для работы с данными и машинное обучение. Мы видим огромный потенциал казахстанского IT‑рынка и стремимся быть надёжным технологическим партнёром для всех участников процесса цифровизации — от стартапов до крупных корпораций и государственных структур. Мы предоставляем наши ресурсы, знания и технологии, чтобы поддерживать развитие бурно растущей IT‑индустрии Казахстана.
В этой статье:
- Локальная инфраструктура как фундамент роста
- Динамика облачного рынка Казахстана
- Развитие экосистемы и локальной команды
- Синергия ИИ и облака: главный технологический тренд
- Речевые технологии на казахском языке
- Образование и социальная ответственность
- Безопасность и соответствие стандартам
- Заключение