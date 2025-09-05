Продуктовый дайджест (август)

Платформа данных

Yandex Managed Service for Trino теперь в статусе General Availability

Сервис для управления распределённым аналитическим SQL‑движком Trino — Yandex Managed Service for Trino — перешёл в стадию General Availability (GA). Ознакомиться с тарифами можно в документации, а для быстрого старта доступна запись обучающего вебинара.

Увеличили размер локальных дисков в управляемых базах данных

Максимальный объём локальных дисков для кластеров увеличили вдвое — с 2944 до 5888 ГБ. Обновление затронуло сервисы:

Переименовали Yandex Managed Service for MongoDB в Yandex StoreDoc

С 1 сентября сервис Yandex Managed Service for MongoDB поменял название на Yandex StoreDoc. Это переименование не повлечёт за собой никаких изменений в его работе.

Обновления в Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Для кластеров, использующих диски network‑ssd, лимит объёма хранилища увеличили до 8 ТБ. Также опубликовали запись вебинара, посвящённого последним обновлениям сервиса.

Новые материалы для пользователей баз данных

Документацию Yandex Managed Service for Greenplum® дополнили статьёй о параметрах сессий и запросов, доступных в командном центре.

Yandex Managed Service for MySQL®: опубликовали запись вебинара, где разобрались с особенностями перехода с версии MySQL 5.7 на 8.0.