Продуктовый дайджест (август)

Перевели Yandex Managed Service for Trino в статус General Availability, добавили в Yandex Cloud Video нейроозвучку и монетизацию через РСЯ, а Yandex Managed Service for MongoDB переименовали в Yandex StoreDoc. Больше — в августовском дайджесте.

5 сентября 2025 г.
20 минут чтения
  • В Yandex Cloud Video появились новые возможности: нейросетевая генерация озвучки видео на трёх языках, создание субтитров и таймкодов, монетизация контента через Рекламную сеть Яндекса, кастомизация видеоплеера и детальная аналитика.
  • В Yandex BareMetal появились новые конфигурации выделенных серверов, реализовали интеграцию с Yandex Audit Trails, упростили интерфейс заказа серверов.
  • Сервис Yandex Managed Service for Trino перешёл в стадию General Availability (GA).
  • Увеличили максимальный объём локальных дисков для кластеров в управляемых базах данных (с 2944 до 5888 ГБ).
  • Yandex Managed Service for MongoDB переименовали в Yandex StoreDoc.
  • В Yandex Workflows появилась возможность моделировать поведение рабочих процессов при возникновении ошибок с помощью управляющего блока try/catch.
  • Yandex Cloud Postbox теперь позволяет отслеживать переходы пользователей по ссылкам в электронных письмах.
  • Запустили новый телеграм-канал «Безопасно говоря» с советами и новостями о защите облачной инфраструктуры. Опубликовали исследование о безопасности в облаке и обновили стандарт безопасности с новым разделом о сервисах Яндекс 360.
  • В Marketplace появились обновления и новые продукты: новая версия Linkage Visual, обновлённый KillBot, Loginom Cloud 7, KEDA с поддержкой Yandex Monitoring.
Инфраструктура и сеть

Обновили Yandex Cloud Video

Анонсировали крупное обновление Yandex Cloud Video. Теперь пользователям доступны:

  • нейросетевая генерация озвучки видео на трёх языках, а также создание субтитров и таймкодов;
  • монетизация контента через Рекламную сеть Яндекса для сайтов с посещаемостью от 10 тыс. человек в сутки;
  • кастомизация видеоплеера — можно изменять цвет фона, текста и виджетов, настраивать отображаемые элементы;
  • детальная аналитика по видео и каналам, включая просмотры, вовлечённость и географию аудитории.

С августа работа с видео по запросу (VOD) тарифицируется, а онлайн‑трансляции (Live) остаются бесплатными на стадии Preview.

Подробнее читайте в блоге.

Изменения Yandex Cloud CDN

Теперь пользователи смогут выбрать CDN (Content Delivery Network), базирующийся на технологиях Яндекса — Yandex Cloud CDN.

CDN ускоряют загрузку статического контента для веб‑сервиса — это положительно влияет на лояльность пользователей и SEO‑показатели, а также позволяет оптимизировать текущую инфраструктуру и снизить потребление ресурсов.

Обновления Yandex BareMetal

В сервисе Yandex BareMetal произошёл ряд обновлений:

  1. Появились новые конфигурации выделенных серверов:

    • высокопроизводительные — на базе Intel® 6354 с GPU;
    • отказоустойчивые — с сетевым резервированием по технологии MC‑LAG (Multi‑Chassis Link Aggregation Group) на серверах с Intel® 6338;
    • с пропускной способностью 1 Гбит/с для публичной и 10 Гбит/с для приватной сети;
    • десятидисковые объёмом 35 ТБ — BA‑i216‑SS‑1/10G и BA‑i215‑SS‑10G.

  2. Реализовали интеграцию с Yandex Audit Trails, что позволяет собирать и выгружать аудитные логи.

  3. Упростили интерфейс заказа серверов в консоли — теперь нужную конфигурацию можно быстро выбрать с помощью фильтров.

Платформа данных

Yandex Managed Service for Trino теперь в статусе General Availability

Сервис для управления распределённым аналитическим SQL‑движком Trino — Yandex Managed Service for Trino — перешёл в стадию General Availability (GA). Ознакомиться с тарифами можно в документации, а для быстрого старта доступна запись обучающего вебинара.

Увеличили размер локальных дисков в управляемых базах данных

Максимальный объём локальных дисков для кластеров увеличили вдвое — с 2944 до 5888 ГБ. Обновление затронуло сервисы:

Переименовали Yandex Managed Service for MongoDB в Yandex StoreDoc

С 1 сентября сервис Yandex Managed Service for MongoDB поменял название на Yandex StoreDoc. Это переименование не повлечёт за собой никаких изменений в его работе.

Обновления в Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Для кластеров, использующих диски network‑ssd, лимит объёма хранилища увеличили до 8 ТБ. Также опубликовали запись вебинара, посвящённого последним обновлениям сервиса.

Новые материалы для пользователей баз данных

Документацию Yandex Managed Service for Greenplum® дополнили статьёй о параметрах сессий и запросов, доступных в командном центре.

Yandex Managed Service for MySQL®: опубликовали запись вебинара, где разобрались с особенностями перехода с версии MySQL 5.7 на 8.0.

Бессерверные вычисления

Yandex Workflows

В Yandex Workflows добавлена новая функциональность catch, позволяющая описывать логику обработки ошибок в рабочие процессы. Чтобы использовать её в визуальном конструкторе, необходимо найти элемент (в форме кубика), который может вызвать ошибку, нажать на красный значок «плюс» в углу элемента и настроить поведение при возникновении сбоя.

Yandex Cloud Postbox

Сервис теперь позволяет отслеживать переходы пользователей по ссылкам в электронных письмах. Функция настраивается через создание специальной конфигурации и подписки на соответствующее событие «Тип уведомления» в потоке данных.

Yandex Cloud Notification Service

Добавили поддержку топиков. Эта функция позволяет объединять получателей уведомлений (эндпоинты) по любым критериям. Подписав эндпоинты на определённый топик, можно за один раз отправить уведомление сразу всем его участникам.

Контейнеры

Обновления Yandex Managed Service for Kubernetes®

В сервисе теперь доступны:

  • Выбор размера мастера. Теперь размер мастера можно задавать при создании или изменении кластера через Terraform и CLI.

  • Автоматическое масштабирование ресурсов мастера. Эта функция теперь включена по умолчанию для всех кластеров. Мы самостоятельно увеличим вычислительные ресурсы, если мастеру их будет недостаточно для стабильной работы.

  • Улучшения в Cluster Autoscaler. Автоскейлер теперь учитывает доступность зоны при масштабировании групп узлов. Это исключает попытки увеличения количества узлов в зонах, которые в данный момент недоступны.

Безопасность

Новости безопасности

  • Запустили новый телеграм‑канал «Безопасно говоря». В нём наша команда делится практическими советами, кейсами и новостями в области защиты облачной инфраструктуры.
  • Опубликовали исследование о безопасности в облаке. Оно посвящено актуальным вопросам и подходам к обеспечению безопасности при использовании облачных платформ.
  • Обновили стандарт безопасности. Добавили новый раздел, который регламентирует использование сервисов Яндекс 360.

Marketplace

Обновления и новые продукты на витрине Marketplace.

Linkage Visual

Вышла новая версия продукта. Ключевые обновления:

  • совместная работа с дашбордами: появились короткие ссылки, экспорт в PNG и асинхронная выгрузка больших отчётов;
  • визуализация: добавились расширенные настройки табличных виджетов и конструктор связей между дашбордами;
  • интеграция и безопасность: настроены уведомления по электронной почте и в телеграме, внедрены двухфакторная аутентификация и интеграция с Keycloak для работы в корпоративной среде.

KillBot

Обновлённый KillBot фильтрует бот‑трафик до его попадания на сайт. Сервис блокирует парсинг, скликивание рекламы, спам‑заявки и поведенческих ботов. В системе аналитики визиты размечаются как «бот» или «не бот», при этом администратор может вручную корректировать классификацию. Управление доступно через личный кабинет или API.

Новый продукт — Loginom Cloud 7

Loginom Cloud 7 — платформа для интеграции, обработки и анализа данных. Она позволяет очищать и нормализовывать данные, строить ETL‑процессы, разрабатывать скоринговые модели, сегментировать клиентов и готовить отчёты для маркетинга, логистики и управления рисками.

Новый продукт — KEDA с поддержкой Yandex Monitoring

KEDA (Kubernetes Event‑driven Autoscaling) интегрирует Kubernetes® с Yandex Monitoring, что позволяет масштабировать приложения на основе метрик облачных сервисов — например, по нагрузке на Yandex Application Load Balancer или количеству запросов к управляемым базам данных. Поддерживаются временные окна и агрегирование метрик, при этом тарифицируется только потреблённая инфраструктура.

author
Команда Yandex Cloud

В этой статье:

