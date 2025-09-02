Cloud Backup API, gRPC: ResourceService.GetInstanceRegistrationToken
Updated at September 2, 2025
Get instance registration token to install backup agent withot SA attached to instance
gRPC request
rpc GetInstanceRegistrationToken (GetInstanceRegistrationTokenRequest) returns (GetInstanceRegistrationTokenResponse)
GetInstanceRegistrationTokenRequest
{
"folder_id": "string",
"type": "ResourceType"
}
|
Field
|
Description
|
folder_id
|
string
Required field. Folder ID.
|
type
|
enum ResourceType
Type of resource. Could be compute VM or baremetal server.
GetInstanceRegistrationTokenResponse
{
"instance_registration_id": "string",
"expired_at": "google.protobuf.Timestamp"
}
|
Field
|
Description
|
instance_registration_id
|
string
Instance registration token id for instance registration.
|
expired_at
|
Token expiration timestamp.